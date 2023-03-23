В браузерах Opera и Opera GX теперь есть новые функции, основанные на искусственном интеллекте. К ним относятся контекстные подсказки AI Prompts. Также в браузеры были интегрированы сервисы ChatGPT и ChatSonic.

Функция AI Prompts дает пользователям возможность выделить текст и получить его краткое содержание. Еще одна функция AI Prompts – генерирование твитов и нахождение релевантности контента по выделенному тексту.

Представителями компании также был заявлено о поддержке веб-версий генеративных моделей с большой популярностью ChatGPT и ChatSonic. Их можно разместить на боковой панели браузера. Данные нововведения являются лишь первым этапом внедрения системы искусственного интеллекта в браузер.

Разработчики Opera уже приступили к «второму этапу» интеграции искусственного интеллекта в браузеры на основе GPT. Но при этом они будут использовать собственный механизм. Обновленные браузеры Opera и Opera GX, имеющие функции на базе ИИ доступны в таких операционных системах как Windows, Linux и Mac.