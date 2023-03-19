Как отмечает в своем материале портал AVIA.PRO, военнослужащие вооруженных сил Украины начали жаловаться на применение на линии фронта неизвестных электромагнитных пушек со стороны подразделений российской армии.

Официальных данных о применении вооруженными силами Российской Федерации видов вооружения, работающих на новых физических принципах, пока не поступало, однако украинские военнослужащие начали жаловаться, что электронные компоненты их беспилотников, раций и мобильных устройств на фронте буквально «выгорают» внутри.

Портал приводит слова одного из украинских военнослужащих по имени Сергей, который заявил сразу о двух известных ему случаях «выжигания» внутренностей всей электроники у бойцов ВСУ на передовой. По его словам, украинское подразделение, работающее за 7 километров от линии фронта, сообщило ему о том, что все их радиостанции, БПЛА, телефоны и пульты от беспилотников просто «сгорели».

Боец ВСУ по имени Сергей сообщил, что еще в конце 90-х годов российские инженеры на базе советских разработок создали рабочий вариант экспериментального электромагнитного комплекса под названием «Ранец-Э», однако в серию он не пошел. Хотя тогда заявляли, что комплекс способен «выжигать» электронные схемы мощным импульсом на расстоянии в 10 км.