Турецкое издание Anadolu Agency опубликовало фотографию одного из бойцов 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ с гранатометом Bullspike производства Болгарии. Сообщается, что украинский солдат, сфотографированный с гранатометом в руках, находится на фронте в районе населенного пункта Нью-Йорк, расположенного на территории ДНР.

Командование ВСУ распределило новую партию болгарских гранатометов среди своих подразделений на Донецком направлении. Украинские солдаты, принимающие участие в боевых действиях под Бахмутом (ранее Артемовск) также получили новые гранатометы Bullspike.

Напомним, что в конце лета 2022 года ряд средств массовой информации уже сообщал об использовании украинскими военнослужащими болгарских гранатометов Bullspike на фронте. Однако на тот момент Болгария официально не поставляла вооружение на Украину, поэтому власти Болгарии утверждали, что гранатометы Bullspike производства болгарской компании VMZ EAD поступают ВСУ из других стран.