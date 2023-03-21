Бойцы ЧВК Евгения Пригожина продолжают активно наступать в Артемовске. Об этом пишет канал Телеграм «Военкоры русской весны».

По информации источника, украинские военные аналитики сообщают о сильном давлении, которое идет со стороны военных РФ, значительно превосходящих силы ВСУ. Отмечаются жесткие бои в юго-западной части Артемовска, часть многоэтажных зданий в этой части города полностью разрушена.

Также сообщается, что бойцы компании «Вагнер» совершили ряд атак в направлении Хромового и около Богдановки. ВСУ находятся в сложной ситуации, российские бойцы атакуют их во всех направлениях.

Днем ранее Евгений Пригожин, владелец ЧВК «Вагнер», сообщил, что около 70 процентов Артемовска находятся под контролем его подразделений.