На территории Артемовска в ДНР продолжаются ожесточенные бои. Сообщается, что там были уничтожены два полевых командира украинских вооруженных сил.

Один из них Виталий Каплин. Его ликвидировали бойцы частной военной компании «Вагнер». Каплин замещал командира 67-1 украинской отдельной механизированной бригады. Входил в состав «Правого сектора» (группировка, которая признана экстремистской и является запрещенной в России).

Второй убитый командир ВСУ – Александр Басалига. Он был командующим роты 93-й механизированной отдельной бригады под названием «Холодный Яр».

До этого также сообщалось, что под Угледаром в ходе боевых действий погиб Роман Иваненко, украинский комик, который участвовал в проекте «Лига смеха». Он придерживался националистических взглядов.