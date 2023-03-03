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Российские военные ведут тяжелые бои на донецком направлении. Самым сложным участком является населенный пункт Авдеевка, который расположен к северу от столицы ДНР.

Корреспонденты «Известий» посетили позиции отряда российских ВС «Невский», который работает как раз под Авдеевкой.

Один из бойцов с позывным Борей рассказал, что данное направление является самым подготовленным у ВСУ. Он отметил, что тут незаметно, что у украинских боевиков есть недостаток в личном составе или они плохо мотивированы. Бои ведутся с особой жестокостью, неприятель пытается удержать свои позиции за окраинами Донецка.

Российский боец рассказал, что со стороны формирований РФ ведут работу и штурмовые, и диверсионно-разведывательные группы.

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