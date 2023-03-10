Украинские диверсанты были уничтожены российскими силами при попытке выполнить боевое задание на территории около Угледара.

В сеть попали кадры, где показана ликвидация бойцов диверсионно-разведывательной группы Украины в тылу. На видео видно, как силовики ВСУ сели в машину, чтобы поехать на выполнение боевого задания.

Но, как стало известно, за их действиями вели наблюдение российские силы. Это бойцы, входящие в состав оперативно-боевого тактического формирования «Каскад».

Как только украинцы сели в машину, по ней сразу же был нанесен удар. Бойцы «Каскада» для ликвидации противника применили управляемую противотанковую ракету. Снаряд попал точно в цель, в результате боевики ВСУ были уничтожены вместе с автомобилем.