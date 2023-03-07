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Военнослужащие оперативного-боевого тактического формирования ДНР «Каскад» после тяжелого боя на Угледарском направлении оказывали медпомощь раненным украинским боевикам. Такая информация была опубликована в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Двое украинских военнослужащих, возрастом 19 и 22 года, сражались с российскими бойцами, пытаясь их закидать гранатами. В результате боя оба украинца получили ранения, после чего решили сдаться в плен. Российские бойцы оказали раненным ВСУшникам первую медицинскую помощь, несмотря на то, что во время сражения они ранили командира «Каскада».

Напомним, что специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля в минувшем году. Главная цель СВО – освобождение территорий республик ЛДНР и защита местного населения от неправомерных действий украинских боевиков, которые на протяжении восьми лет обстреливали мирную инфраструктуру Донбасса.

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