Штурмовики частной военной компании «Вагнер» показали корреспондентам РИА Новости мины производства США, которыми военнослужащие украинской армии минируют улицы в Артемовске.

По словам одного из бойцов ЧВК «Вагнер», продвигаться по улицам Артемовска очень сложно из-за хорошей работы минеров со стороны вооруженных сил Украины. При зачистке одного из опорных пунктов, расположенного в городской застройке, «музыканты» обнаружили американские мины «Клэймор», являющиеся аналогами российской МОН-50.

Боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что в последнее время на фронте на захваченных позициях ВСУ все чаще встречаются различные системы вооружения натовского образца. По мнению «музыканта», данная тенденция показывает, что у подразделений ВСУ постепенно заканчивается вооружение советского образца, а поставки Запада становятся все больше.

Напомним, что мина М18А1 «Клэймор» представляет собой обычную противопехотную мину с направленным типом действия. Была разработана военными конструкторами США еще в 1950-х года и активно применялась во время боевых действий во Вьетнаме.