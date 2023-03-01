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Бойцы ЧВК «Вагнер» на данный момент находятся на расстоянии меньше, чем один километр, от населенного пункта Хромово. Об этом пишет ряд каналов Телеграм.

Село Хромово, которое ранее имело название Артемовское, играет важную роль в вопросе обороны ВСУ в Артемовске. Это поселение расположено на последнем автомобильном пути из Артемовска и он пока еще находится под контролем формирований ВСУ.

По этой причине перед «вагнеровцами» сейчас стоит задача получить контроль над этой дорогой и полностью перерезать пути снабжения украинских войск. На данный момент бойцы «Вагнера» движутся в сторону указанной дороги одновременно с двух направлений – со стороны автодороги, которая ведет в Константиновку, и со стороны населенного пункта Ягодное.

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