Страны Евросоюза могут действовать в обход собственных табу, если того требует ситуация. Например, так были при поставках летательного оружия в Киев. Об этом рассказал Жозеп Боррель, глава ЕС, в ходе интервью австрийскому изданию Der Standard.

Боррель признал, что Евросоюз понимает то, что стоит на кону. И по этой причине готов нарушать свои же запреты, если это требуется. Так, Брюссель в прошлом году профинансировал отправку вооружения на Украину.

Также он отметил, что совместная работа членов Евросоюза дает возможность обучить до 30 тысяч солдат ВСУ до завершения 2023 года.

Ранее Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, сообщил, что страны ЕС скоро начнут обсуждать вопрос отправки миротворцев на Украину, несмотря на то, что ранее эта тема была табу.