Над территорией Артемовска потерпел крушение российский самолет. Это бомбардировщик Су-24, который принадлежал частной военной компании «Вагнер». Кадры, на которых запечатлено падение самолета, опубликовали украинские СМИ.

Сообщается, что над Артемовском упал самолет «вагнеровцев», который прикрывал наступление штурмовых отрядов. Но официальной информации, которая бы подтвердила случившееся, пока нет.

О судьбе экипажа потерпевшего крушение воздушного судна ничего неизвестно. На кадрах видео можно увидеть, как один из пилотов приземляется с помощью парашюта.

Ранее Евгений Пригожин, глава ЧВК, проинформировал о том, что его бойцы взяли под контроль населенный пункт Зализнянское под Артемовском.