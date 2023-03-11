Боевики ВСУ превратили каждый дом в южной части Артемовска в огневой рубеж. Во всех зданиях, в которые заходили бойцы «Группы Вагнера», находилось по несколько вражеских боевых групп, пытавшихся держать оборону.

Один из «музыкантов» рассказал РИА Новости, что ожесточенные бои за южные районы Артемовска продолжались весьма длительное время. Сейчас большая их часть находится под полным контролем ВС РФ.

В домах, которые боевики обустроили под огневые точки, сейчас остается множество их трупов, которые уже некому забирать. Кроме того, в ходе боев «вагнеровцы» взяли огромное количество оружия советского и западного производства в качестве боевых трофеев.

Напомним, Киев готовит контрнаступление на Артемовск, стягивая крупные силы в окрестности города.