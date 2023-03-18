Корреспонденты РИА Новости пообщались с солдатами РФ, которые были сослуживцами Александра Мальцева. Мальцев работал под позывным «Кубань» и совершил подвиг.

Боец с позывным «Конь» пояснил, что днем ранее они всей группой, в которой было семь человек, заходили в окоп украинцев. Двигались под огнем со стороны ВСУ, те применяли минометы.

Внезапно «Кубань» забежал к украинцам, они были застигнуты врасплох. Двое солдат ВСУ сразу сложили оружие и сдались в плен, еще один уже был ранен до этого.

После этого ВСУ снова открыли огонь из минометов, украинские боевики подошли вплотную к блиндажу и призывали российских военных сдаться. Однако наши солдаты приняли огонь на себя, это дало возможность отразить атаку противника и после вернуться на свои позиции.