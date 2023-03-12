Как сообщает в своем материале информационное агентство URA.RU со ссылкой на слова одного из бойцов ЧВК «Вагнер», военнослужащие украинской армии применяют дроны-камикадзе в боевых действиях в Артемовске.

По словам российского бойца, солдаты ВСУ используют гражданские скоростные FPV дроны, оснащенные самодельными бомбами, во время боев на территории населенного пункта Артемовск. Такие самодельные дроны бойцы украинской армии используют в качестве барражирующих боеприпасов.

Один из штурмовиков «музыкантов» объясняет, что в боевых действиях в городских кварталах Артемовска тяжелая бронированная техника практически не используется. Именно по этой причине украинские солдаты применяют легкие скоростные дроны-камикадзе для проведения атак по российским группам, занимающимся эвакуацией раненных или подвозом снабжения с боеприпасами.

Напомним, что боевые действия, направленные на освобождение Артемовска от украинских сил, ведутся с августа 2022 года. В настоящее время российская армия уже контролирует примерно половину населенного пункта, заняв выгодные рубежи противника на территории промзоны.