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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на материал издания Bloomberg, Москва активно наращивает свое военное присутствие в Арктике для сдерживания угрозы со стороны США и возможности нанести сокрушительный удар противнику в случае возможного конфликта.

Авторы материала обращают пристальное внимание на так называемый транспортный коридор Гренландия – Исландия – Великобритания. Усиливая свои позиции в Арктике, Россия с легкостью сможет нарушить коммерческое судоходство по данному коридору, как и перерезать линии военного снабжения для США. При этом не стоит забывать о возможности вооруженных сил Российской Федерации повредить подводные трансатлантические кабеля передачи данных, что может нанести колоссальный ущерб.

Для того чтобы иметь в своем распоряжении надежные средства ядерного сдерживания и контролировать зону безопасности в Северной Европе, Российская Федерация должна в значительной степени нарастить свой военный потенциал в Арктике, резюмировали в статье.

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