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Британский обозреватель Макс Гастингс в своем материале для Bloomberg написал, что агрессивная политика западных стран во главе с Соединенными Штатами Америки в отношении украинского конфликта не нашла поддержки в большинстве стран мира.

В качестве подтверждения своего утверждения автор материала приводит заявление дипломата из Сингапура и экс-председателя Совета безопасности при ООН Кишора Махбубани. По словам сингапурского дипломата, большая часть населения планеты хотела бы жить в многополярном мире, где одна страна не доминирует над всеми остальными. По этой причине многие страны и решили не вводить санкции против Москвы.

По словам Махбубани, поражение Российской Федерации в украинском конфликте не пойдет на пользу интересам «глобального Юга». Лидеры большинства южных государств прекрасно понимают, что в случае «победы в украинском конфликте глобального Запада, США снова станут высокомерными и невыносимыми», резюмировал сингапурский депутат.

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