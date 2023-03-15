Журналист издания Bild* Юлиан Репке опубликовал материал, в котором обратил внимание на то, что российским силам удалось захватить систему укреплений в Бахмуте (прежнее название Артемовск), приставляющую собой колоссальный оборонительный рубеж. Автор материала назвал укрепрайон ВСУ в Артемовске «последней надеждой».

По словам Репке, после взятия главного рубежа ВСУ, российские войска «вошли в северный промышленный квартал» и теперь могут продвигаться вперед «улица за улицей». Он написал, что «последняя надежда» ВСУ в Бахмуте теперь рухнула.

Напомним, что ЧВК «Вагнер» зашли на территорию завода АЗОМ, на которой расположено предприятие «Востокмаш». В декабре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский проводил показательное награждение украинских военнослужащих в одном из цехов этого предприятия. 14 марта 2023 года «вагнеровцы» уже взяли под свой контроль этот цех и опубликовали в Сети соответствующие фотографии.

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