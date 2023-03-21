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Обозреватели германского издания Bild сообщили со ссылкой на свой источник информации, что следующие полгода предрешат исход украинского конфликта.

Собеседник немецких корреспондентов рассказал, что военная техника и оружие, которое сейчас поставляются странами Запада на Украину, будут применены командованием ВСУ уже в мае этого года для того, чтобы начать контрнаступление. Киевские власти запланировали вытеснить силы РФ с восточной и южной части Украины.

Он добавил, что партнеры Владимира Зеленского на Западе сейчас делают все необходимое для того, чтобы ВСУ смогли провести успешное контрнаступление.

Также в планах киевского режима прорыв Крымского моста, власти Украины решили отрезать полуостров от России.

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