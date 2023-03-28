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Согласно последним сводкам украинского Генерального штаба, российские подразделения активно штурмуют город Артемовск (укр. Бахмут) и его окрестности.

Обстановка для Вооруженных сил Украины осложняется тем, что они находятся под непрерывными обстрелами со стороны военных РФ. Сейчас единственный путь снабжения ВСУ в Артемовске пока еще открыт, но он находится под артиллерийским обстрелом, пишет издание «Русская Весна».

ТГ-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал фотоснимки, сделанные с беспилотника. На них показан пылающий Артемовск, который находится в огне боевых действий.

Ранее Денис Пушилин, врио главы ДНР, сообщил, что российские военные зачистили промзону в Артемовске, однако боевики ВСУ продолжают оказывать сопротивление и затягивают оборону территории.

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