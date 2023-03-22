Бывший офицер разведки США и политолог Скотт Беннет в беседе с «РЕН ТВ» прокомментировал решение Великобритании передать вооруженными силам Украины боеприпасы с обедненным ураном.

По его словам, решение украинского президента Владимира Зеленского использовать боеприпасы с обедненным ураном на поле боя показывает, что он стал не просто «марионеткой коллективного Запада», но также и настоящим предателем для своего народа. Таким образом, Зеленский дает понять западным партнерам, что он готов «воевать до последнего украинца».

Беннет напомнил, что подобные боеприпасы уже не один раз использовались во время вооруженных конфликтов, где они уже доказали свою смертоносность, так как заражают землю, делая ее непригодной для использования человеком. Подобное уже случалось в Ираке и Ливии, что привело к деформации человеческого ДНК из-за заболеваний раком.

По мнению американского политолога, это должно расцениваться Совбезом ООН, как преступление против человечества. Беннет призвал начать расследование против Великобритании по вопросу «применения оружия массового поражения».