BBC – Британская вещательная компания отстранила от работы Гари Линекера, бывшего нападающего английской сборной по футболу.

Бывший форвард «Тоттенхэма» и «Барселоны» теперь отстранен от эфира. Он вел главную футбольную программу в Англии, которая называется «Матч дня». Об этом проинформировала пресс-служба компании BBC.

Причиной стало то, что Линекер высказал свое мнение относительно иммиграционной политики, которую ведут Германия с Британией, и сравнил ее с эпохой нацизма. Он отметил, что власти стран планируют внести запрет на ходатайства о предоставлении убежища всем мигрантам, которые приехали нелегально.

Гари Линекер был одним из самых высокооплачиваемых ведущих на ВВС. Его гонорар за 2021 год составил около 1,72 миллионов долларов.