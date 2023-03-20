Президент США, Джо Байден, заявил, что отказ от смены пола у детей – это грех, а люди, которые выступают против этого – настоящие «грешники».

Подобные заявления со стороны американского лидера указывают на его неуважение к консервативным религиозным убеждениям. Известно, что большая часть религий мира не одобряет изменение пола.

Сообщается, что Байден сказал о необходимости разрешить делать операции несовершеннолетним детям по удалению гениталий и лечить их при помощи половых гормонов.

Нужно учитывать, что эти операции являются опасными и необратимыми, они могут привести к неисправимым физическим и психическим последствиям. Поэтому подобный вопрос вызывает бурную реакцию в обществе и требует серьезных обсуждений.