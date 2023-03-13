Как сообщает в своем материале РИА Новости со ссылкой на свои источники, российские дроны-камикадзе «Изделие-52» прошли модернизацию с учетом боевого опыта, полученного российскими бойцами в зоне проведения специальной военной операции. Одной из главных особенностей модернизации является увеличение мощности боевой части.

По информации источника, базовая версия барражирующего боеприпаса «Ланцет» с двойным Х-образным оперением получила систему управления с новым программным обеспечением и новую оптико-электронную систему наведения. Это позволило улучшить управляемость во время полета.

Однако ключевым моментом модернизации является увеличение мощности боевой части дрона-камикадзе, что позволяет наносить более существенные повреждения основным целям «Изделия-52», а именно самоходным артиллерийским установкам, буксируемым гаубицам, ЗРК, РЛС, танкам, различной бронетехнике и личному составу противника. При этом, как и прежде, «Ланцет» может оснащаться кумулятивной, термобарической и осколочно-фугасной боевыми частями.