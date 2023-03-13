ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает в своем материале РИА Новости со ссылкой на свои источники, российские дроны-камикадзе «Изделие-52» прошли модернизацию с учетом боевого опыта, полученного российскими бойцами в зоне проведения специальной военной операции. Одной из главных особенностей модернизации является увеличение мощности боевой части.

По информации источника, базовая версия барражирующего боеприпаса «Ланцет» с двойным Х-образным оперением получила систему управления с новым программным обеспечением и новую оптико-электронную систему наведения. Это позволило улучшить управляемость во время полета.

Однако ключевым моментом модернизации является увеличение мощности боевой части дрона-камикадзе, что позволяет наносить более существенные повреждения основным целям «Изделия-52», а именно самоходным артиллерийским установкам, буксируемым гаубицам, ЗРК, РЛС, танкам, различной бронетехнике и личному составу противника. При этом, как и прежде, «Ланцет» может оснащаться кумулятивной, термобарической и осколочно-фугасной боевыми частями.

Вам может понравиться

Neue Zurcher Zeitung: около 60 правых экстремистов отправились на Украину из Германии

Как пишет в своем материале швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung, которая издается на немецком языке, более 60 членов экстремистских группировок отправились на территорию Украины из Германии. Данную информацию швейцарские журналисты

Чиновники КНДР призвали женщин рожать больше детей для повышения обороноспособности страны

Как отмечает в своем материале издание «Газета.ru», во время поздравления женщин с праздников 8-го марта, чиновники Северной Кореи призвали их повышать показатели рождаемости в стране в качестве акта «величайшего патриотизма»

Командир «Ахмата» заявил о стремлении ВСУ разблокировать Артемовск с помощью НАТО

Апты Алаудинов, командир группы чеченского отряда спецназа «Ахмат», заявил, что украинцы запланировали разблокировать Артемовск. Но будут это делать под руководством НАТО. Он считает, что попытка будет осуществлена в скором времени,