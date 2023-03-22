Глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов в беседе с корреспондентом РИА Новости заявил, что представители киевского режима на подконтрольной ВСУ территории Снигиревского района провели новую эксгумацию тел убитых мирных жителей.

По его словам, мирные жители были убиты военнослужащими украинской армии, но представители киевского режима в очередной раз хотят обвинить в случившемся вооруженные сил России. Барбашов заявил, что на прошлой неделе в селе Павловка украинской стороной была произведена процедура эксгумации убитого 24 марта жителя поселка Александра Глынянова. Местным жителям прекрасно известно, что Александр был убит в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ.

Николаевская прокуратура сообщила об эксгумации тел с пулевыми ранениями. По словам Барбашова, на территории Снигиревского района с марта по октябрь 2022 года не было зафиксировано ни одного случая смерти местного жителя от пулевого ранения. Поэтому можно смело сделать вывод, что украинская сторона пытается выдать за жертв российской агрессии расстрелянных украинскими военнослужащими мирных жителей в период с 10 по 15 ноября 2022 года.