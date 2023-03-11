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Автор издания The Hill Стивен Блэнк назвал три основные ошибки Запада, которые приведут к их проигрышу в украинском конфликте. По его мнению, отсутствие стратегии, боязнь победы и отказ публичной агитации за победу Украины станут причиной поражения Запада.

Блэнк отмечает, что, несмотря на поддержку Украины европейской общественностью, лидеры стран очень скептически воспринимают возможную победу Украины в конфликте. Он назвал печальной «танковую поддержку», ведь, как оказалось, американские Ambrams Украина не увидит вплоть до 2024 года. А переданные европейскими странами боевые машины исчисляются малым количеством. Дальнобойная артиллерия и истребители не предоставляются по причине длительного обучения украинских военнослужащих их эксплуатации.

Но, по словам Блэнка, в реальности Запад боится спровоцировать своими действиями Россию на агрессию в их сторону. Он уверен, что последствия своей нерешительности, западное руководство увидит уже в ближайшее время.

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