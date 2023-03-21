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Власти Австралии решают вопрос о переоборудовании подводных лодок «Коллинз» для того, чтобы их можно было оснастить КРБД «Томагавк». Однако эти субмарины далеко не новые и их конструкция изначально была неудачной. Для перевооружения требуются серьезные финансовые затраты, в результате возникают вопросы о целесообразности такой модернизации.

Известно, что подводные лодки «Коллинз» еще на стадии проектирования имели серьезные проблемы. При сборке их корпусов было много скандалов и обвинений в коррупции. А при введении лодок в эксплуатацию было заявлено об их высокой шумности и ненадежности, в результате чего потребовались дополнительные затраты для проведения серьезных переделок.

Теперь австралийцы снова подняли вопрос переоборудования своих лодок и планируют с их помощью создать дополнительные проблемы Китаю.

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