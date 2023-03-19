Австралия планирует закупить крылатые ракеты большой дальности «Томагавк» морского базирования по сделке на сумму 985 миллионов долларов, которую одобрило агентство при Госдепартаменте США (DSCA), контролирующее экспорт американского оружия. Об этом сообщает Defense News. Перевод основных положений иностранных публикаций представлен изданием discover24.ru.

Согласно заявлению Государственного департамента, сделка между США и Австралией рассчитана на поставку 220 «Томагавков» (200 из них в последней версии Block V, остальные 20 – Block IV). Это объявление последовало за обнародованным в понедельник планом поставки Австралии атомных подводных лодок класса «Вирджиния» с начала 2030-х годов в рамках альянса AUKUS (объединяет Австралию, США и Великобританию).

Канберра заявила, что ракеты из текущего запроса будут размещены на ее эсминцах класса «Хобарт», что позволит им поражать наземные цели на больших расстояниях и с большей точностью. Варианты Block V могут менять цели в полете и поражать движущиеся цели в море. Дальность полета Tomahawk в надводной версии составляет около 2500 км.

Defense News указывает, что «это особенно важно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где ракетные силы Китая обладают высокой досягаемостью: их ракеты DF-26 и DF-21, согласно данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), имеют дальность соответственно 4000 и 2500 км.

ВМС США начали сравнительно недавно – в 2021 году – ставить на вооружение «Томагавки» версии Block V для систем вертикального пуска на надводных кораблях, а также на ударных подводных лодках, которым легче действовать в пределах досягаемости ракетных войск Китая.

Тогда же, в 2021 году Канберра объявила о своем намерении приобрести «Томагавки», а также ракеты увеличенной дальности Joint Air-to-Surface Standoff Missiles для своих истребителей и противокорабельные ракеты большой дальности, которые производятся Lockheed Martin. Он также участвует в возглавляемой США программе Precision Strike Missile, или PrSM.

«Развернув систему вооружения «Томагавк», Австралия внесет свой вклад в глобальную готовность и повысит возможности вооруженных сил США, действующих вместе с ними по всему миру. Австралия будет использовать расширенный потенциал в качестве средства сдерживания региональных угроз и для усиления обороны своей страны».

Сопутствующая поддержка, запрошенная правительством Австралии для национальной системы вооружения «Томагавк» будет предоставляться со стороны США. Как уточнил сайт Naval-Technology, «поддержка будет предоставляться с точки зрения закупок, запасных частей, обучения персонала, внепланового обслуживания ракет, средств связи, программного обеспечения, оборудования, а также соответствующей материально-технического, программного и эксплуатационного сервиса».

Во время реализации сделки по «Томагавкам» представители правительства США и компании-производителя (Raytheon Missiles and Defense) должны будут несколько раз временно посетить Австралию, чтобы облегчить доставку и интеграцию систем вооружения, а также для обеспечения контроля запасов и ходом поддержки.

«Предлагаемая продажа улучшит способность Австралии взаимодействовать с военно-морскими силами США и другими союзными силами, а также ее способность участвовать в миссиях, представляющих взаимный интерес», – подчеркивается в официальном заявлении DSCA.

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