Ученые создали систему, которая подавляет все шумы на изображениях, получаемых с телескопов. Об этом рассказали в Северо-западном университете.

При проведении астрономических наблюдений серьезные помехи возникают из-за атмосферы. Особенно это заметно в больших городах, когда яркий свет и вовсе мешает исследованиям. Присутствуют помехи и в чистом горном воздухе. Есть специальная адаптивная оптика с рядом приводов, но она имеет высокую цену.

Эмма Александер с коллегами придумали более дешевую систему, которая позволяет улучшать изображения компьютерным способом. Для этого был применен алгоритм компьютерного зрения, который используется обычно для увеличения резкости фотоснимков. Теперь его способности применили к астрономическим изображениям, которые получают с телескопов наземного типа.