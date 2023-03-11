Китай опережает США и другие страны Запада в 37 из 44 областей технологических исследований, считающихся передовыми и критически важными и «основополагающими» для национальной безопасности, экономики и других областей, согласно данным последнего отчета Австралийского института стратегической политики (ASPI). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В своем новом отчете аналитики ASPI установили, что США уступают Китаю в подавляющем большинстве направлений исследований ключевых современных технологий, таких как искусственный интеллект, робототехника, биотехнологии и квантовые технологии, а особенно – в оборонных и космических технологиях.

«Эти результаты должны стать тревожным звонком для всех стран Запада, которые должны быстро перейти к стратегическому развитию критически важных технологий. Правительства во всем мире должны работать как совместно, так и индивидуально, чтобы догнать Китай, и, в более широком смысле, они должны уделять больше внимания мировому центру технологических инноваций и стратегической конкуренции, то есть Индо-Тихоокеанскому региону», – говорится в отчете.

Аналитическая записка ASPI согласуется с аналогичными выводами других западных аналитических центров, где также говорится, что США теряют свое технологическое доминирование. Так, прошлогодний анализ компании Govini указывает, что, несмотря на стремительный рост инвестиций Пентагона в передовые технологии, «США все еще не вкладываются достаточно, чтобы опередить Китай».

«Чтобы сократить и превзойти технологический разрыв, создаваемый Китаем, США необходимо не только больше инвестировать, но и использовать возможности коммерческих данных для обоснования стратегических инвестиций, чтобы вытеснить иностранное влияние и враждебный капитал с нашей промышленной базы. Только тогда мы сможем добиться преимущества Америки в борьбе с Китаем», – заявила генеральный директор Govini Тара Мерфи Догерти в интервью военному изданию Breaking Defense.

Согласно отчету ASPI, глобальное доминирование Китая в области технологических исследований может иметь потенциальные краткосрочные и долгосрочные последствия.

«В долгосрочной перспективе ведущее положение Китая в области исследований означает, что он поставил перед собой задачу преуспеть не только в текущем технологическом развитии почти во всех секторах, но и в будущих технологиях, которых пока еще не существует», отмечают австралийские аналитики.

В их отчете также сказано, что в более краткосрочной перспективе текущее лидерство КНР, в сочетании с успешными стратегиями преобразования научных достижений в коммерческие системы и продукты, которые используются в эффективной производственной базе, может позволить Пекину взять под контроль глобальные поставки огромного количества изделий, основанных на критически важных технологиях.

По данным Critical Technology Tracker, США в настоящее время лидируют в исследованиях квантовых вычислений, но Китай продвигается не менее успешно, лидируя при этом в исследованиях постквантовой криптографии, квантовых коммуникаций и квантовых датчиков. В области искусственного интеллекта США лидируют в разработке передовых интегральных схем, обработке языков и высокопроизводительных вычислениях, но Китай опережает в передовых радиочастотных коммуникациях, таких как 5G и 6G, среди ряда других областей.

Китай также опережает США во всех областях исследований энергетических и экологических технологий и уверенно держит мировое лидерство в таких технологиях, как беспилотники, автономные системы и гиперзвук.

В своем отчете ASPI представила в общей сложности 23 рекомендации, призывая к увеличению инвестиций в такие области, как исследования и разработки, развитие талантов и разработка стратегий разведки, а также призывая правительства выдвигать более творческие политические идеи и расширять сотрудничество между партнерами и союзники.

Аналитики ASPI особо подчеркнули, что совершенствование исследований – «это не кран, который можно включать и выключать по желанию». По их мнению, требуется значительное время, чтобы установить и развить исследовательское превосходство до такой степени, что исследования станут лучшими в мире с точки зрения инноваций и действительно открывающих новые горизонты. «Но точно так же десятилетия инвестиций могут быть уничтожены путем прекращения финансирования в ответ на краткосрочное давление», – сказано в отчете.

В одной из рекомендаций ASPI призывает партнеров Five Eyes (разведывательное партнерство США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии) и Японию создать специальный центр сбора и анализа технологий в Китае, который будет «объединять ресурсы, максимизировать обмен информацией и продвигать инновации в отдельных критически важных технологических областях».