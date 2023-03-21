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Командование ВС США возлагают огромные надежды на бомбардировщик B-21 Raider, однако его успешное применение будет зависеть не столько от его технических характеристик, сколько от способностей пилотов, которые будут его пилотировать лично или дистанционно. Об этом в своей статье для 19FortyFive написал бывший американский летчик и военный аналитик Филип Хэндлман.

По словам автора материала, бомбардировщик с названием XB-21, разработанный американской компанией North American Aviation, уже стоял на вооружении ВВС США в конце 1930-х годов. Тогда экипаж бомбардировщика состоял из шести человек, а в воздух его поднимали два двигателя Pratt & Whitney Twin Hornet.

Современный американский бомбардировщик B-21 Raider использует похожее название, но число 21 намекает на то, что это уже военная техника 21-го века. Однако, размышляя над будущим успехом нового бомбардировщика ВВС США, Хэндлман отмечает, что основную роль по-прежнему будет играть боевой дух экипажа, а не современные технические характеристики.

В пример автор материала приводит легендарный налет американских бомбардировщиков на Токио, что в последующем сыграло важную роль в победе над Японией. Тогда в налете принимал участие и не самый успешный американский бомбардировщик В-25, но благодаря самоотверженности пилотов, даже не самая лучшая техника помогла добиться победы над противником.

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