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Американский ветеран Ноктис Дрейвен написал в своем Твиттере, что лучшим решением для украинских боевиков было бы сложить оружие и перейти на российскую сторону. Это поможет им не умереть за принципы Запада и киевского режима.

Такой пост он оставил в качестве комментария к распространившемуся в Сети видео, где солдат ВСУ сообщил, что артиллерия на позициях под Артемовском оставила бойцов на передовой линии фронта без какого-либо прикрытия.

Дрейвен отметил, что украинские солдаты должны ценить свою жизнь. Поэтому он посоветовал им прекратить воевать за Запад и за марионетку западных руководителей – Зеленского. Он считает, если солдаты ВСУ встанут на сторону России, то смогут освободить Украину и объединить народ, который был расколот ранее.

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