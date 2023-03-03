Американский ветеран Ноктис Дрейвен написал в своем Твиттере, что лучшим решением для украинских боевиков было бы сложить оружие и перейти на российскую сторону. Это поможет им не умереть за принципы Запада и киевского режима.

Такой пост он оставил в качестве комментария к распространившемуся в Сети видео, где солдат ВСУ сообщил, что артиллерия на позициях под Артемовском оставила бойцов на передовой линии фронта без какого-либо прикрытия.

Дрейвен отметил, что украинские солдаты должны ценить свою жизнь. Поэтому он посоветовал им прекратить воевать за Запад и за марионетку западных руководителей – Зеленского. Он считает, если солдаты ВСУ встанут на сторону России, то смогут освободить Украину и объединить народ, который был расколот ранее.