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Ноктис Дрейвен, ветеран ВС США, сообщил, что украинский конфликт мог быть давно завершен, если бы страны Запада прекратили поддерживать Киев. Это был его комментарий в Твиттер на слова Марии Захаровой, официального представителя российского МИД, которая заявила, что Вашингтон отправляет оружие в Киев, не жалея украинских военных.

Дрейвен отметил, что Штаты своим финансированием Украины и отправкой оружия продлевает смерть, боль и страдания.

Он считает, что коллективный Запад желает «перемолоть» Россию, а пока ведет наблюдение за ее боевыми возможностями и испытывает свое оружие. ЕС и США ждут, когда РФ будет ослаблена украинским конфликтом и после этого она станет легкой мишенью для НАТО.

Украину же он назвал умирающим пациентом, которому Запад возвращает жизнь, чтобы у нее было еще больше страданий.

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