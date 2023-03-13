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Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress из Соединенных Штатов Америки, который работает под позывным NOBLE61, был обнаружен в двухстах километрах от северной столицы России, Санкт-Петербурга. Об этом стало известно из данных ресурса FlighRadar24 за 11 марта, онлайн-сервиса, который мониторит воздушную обстановку.

Отмечается, что самолет, принадлежащий американским ВВС, поднялся с территории Польши, прошел через воздушное пространство Прибалтики, а после этого развернулся в двухстах километрах от Петербурга у острова Гогланд. Далее бомбардировщик США направился в сторону Испании.

Данный модель самолета может переносить ядерные боеприпасы, а также ударные крылатые ракеты типа «воздух – поверхность».

По информации The Eastern Herald, самолет США отработал на территории России пуск ракет.

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