Американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper, который был сбит над Черным морем неподалеку от российской границы, некоторые эксперты заподозрили в подготовке атаки на порт в Туапсе. Данная версия была опубликована в Телеграм-канале Mash.

Существует вероятность того, что американский дрон MQ-9 Reaper занимался сбором данных для ВСУ, планирующих осуществить удар по российскому порту в городе Туапсе. Атаку украинские националисты могли произвести при помощи морских и воздушных беспилотников.

Российская разведка узнала о готовящейся диверсии, поэтому на перехват американского беспилотного летательного аппарата были отправлены истребители, а корабли Черноморского флота были приведены в боевую готовность и отправлены в рейд.

Напомним, что 14 марта над Черным морем появился американский БПЛА MQ-9 Reaper. По версии США, он был поврежден маневрами российских истребителей, поэтому в командном пункте было принято решение сбить его самостоятельно. В МО РФ заявили, что американский дрон летел в сторону российской границы с выключенными транспондерами, нарушив границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного Москвой с начала СВО на Украине.