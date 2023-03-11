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Если на территории Азиатско-Тихоокеанского региона начнется военный конфликт между Китаем и Соединенными Штатам Америки из-за Тайваня, то его исход будет определен не тем, как будут идти военные действия, а тем, что китайцы начнут масштабную блокаду острова. Об этом пишет ресурс «Военное обозрение», ссылаясь на Лонни Хенли, бывшего сотрудника Управления разведки Пентагона.

По мнению аналитика, под полной блокадой нужно подразумевать перехват китайцами кораблей, перевозящих грузы, в море. Однако, Хенли считает, что главное внимание Китая будет направлено на то, чтобы блокировать аэродромы и порты, которые находятся на побережье Тайваня с западной стороны. У китайцев есть возможность осуществлять их бесконечную блокировку.

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