Американская разведка представила доклад, который готовит ежегодно. В нем Российская Федерация названа серьезной киберугрозой. Отмечается, что Россия уделяет максимальное внимание тому, чтобы совершенствовать свои возможности для совершения атак на западные объекты критической инфраструктары. Об этом пишет РИА Новости.

В документе сказано, что несмотря на то, что киберактивность России в украинском кризисе отставала от результатов, которых ожидали Штаты, Москва в любом случае является главной киберугрозой.

По данным разведки США, Россия постоянно улучшает свои кибервозможности и использует их для того, чтобы вести шпионаж, а также разного рода наступательные действия.

В докладе говорится, что Москва уделяет много внимания совершенствованию возможностей кибератак не только в США, но и в других союзных странах.