Соединенные Штаты Америки, начиная с 2017 года, занимались разработкой мРНК-вакцин, которые вызывают заболевания и серьезные осложнения у людей. Об этом заявил Игорь Кириллов, возглавляющий радиационные и химические войска РФ, пишет РИА Новости.

По имеющимся данным, Штаты разрабатывали данные вакцины на средства государственного бюджета. К тому моменту, как появились коммерческие препараты, стало понятно, что они способны вызывать тяжелые болезни и осложнения – менингит, инсульт, инфаркт миокарда, анафилактический шок и другие.

Кириллов отметил, что продукция американской фармакологической продукции Pfizer является настоящим биологическим оружием. Далее власти предлагали лечить побочные эффекты от вакцин препаратами именно компании Pfizer, с которой были заключены госконтракты на миллиарды долларов.