ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Америка предложила властям Словакии 12 новых вертолетов вместо отправленных в Киев боевых истребителей МиГ-29. Об этом рассказал Ярослав Надь, возглавляющий Министерство обороны Словакии, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что Братислава может получить от США двенадцать новых вертолетов модели Bell AH-1Z Viper вместе со всем необходимым оборудованием. Кроме того, Штаты обучат пилотов для управления вертолетами, а также передадут Словакии вместе с техникой пятьсот ракет типа AGM-114 Hellfire II.

Ранее руководство Словакии заявило, что готово отправить в помощь Владимиру Зеленскому десять боевых истребителей МиГ-29.

Надь добавил, что общая стоимость американских вертолетов составляет больше одного млрд долларов. Словакия имеет возможность выплатить только около 340 млн долларов за последующие четыре года. Оставшиеся средства будут выделены через оборонный фонд США.

Вам может понравиться

СВР: Америка планирует сформировать отряды радикалов для разжигания боев на территории Сирии

Служба внешней разведки РФ (СВР) выяснила, что Америка запланировала отправить вооружение в Сирию для исламистских группировок. Это ПЗРК «Игла», несколько десятков пикапов на полном приводе, оснащенных крупнокалиберными пулеметами, а также

Военкоры рассказали, что ЧВК «Вагнер» продолжают свое наступление в Артемовске

Группа «Вагнера» продолжает проведение активных наступательных действий в Артемовске (украинское название Бахмут). Такая информация появилась в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По данным ТГ, украинские военные эксперты акцентируют внимание

В Крыму сообщили о грохоте взрывов и стрельбе, ВС РФ отразили удар украинских беспилотников

На территории полуострова Крым вечером 20 марта прогремело сразу четыре взрыва. По предварительной информации система противовоздушной обороны перехватила дроны, запущенные ВС Украины. Данные подтвердил Сергей Аксенов, глава республики. Со слов