Америка предложила властям Словакии 12 новых вертолетов вместо отправленных в Киев боевых истребителей МиГ-29. Об этом рассказал Ярослав Надь, возглавляющий Министерство обороны Словакии, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что Братислава может получить от США двенадцать новых вертолетов модели Bell AH-1Z Viper вместе со всем необходимым оборудованием. Кроме того, Штаты обучат пилотов для управления вертолетами, а также передадут Словакии вместе с техникой пятьсот ракет типа AGM-114 Hellfire II.

Ранее руководство Словакии заявило, что готово отправить в помощь Владимиру Зеленскому десять боевых истребителей МиГ-29.

Надь добавил, что общая стоимость американских вертолетов составляет больше одного млрд долларов. Словакия имеет возможность выплатить только около 340 млн долларов за последующие четыре года. Оставшиеся средства будут выделены через оборонный фонд США.