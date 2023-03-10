Власти Вашингтона делают все возможное для того, чтобы убедить страны Евросоюза присоединиться к противостоянию Соединенных Штатов с КНР. И для достижения цели Америка обещает Европе предоставление ряда льгот, о чем пишет портал Politico.

По данным источника, власти Соединенных Штатов предложили Евросоюзу оказание помощи в вопросе урегулирования существующих торговых споров. Так, Америка может предоставить компаниям Европы налоговые льготы в рамках закона о климате, который был принят в Штатах в 2022 году.

Но страны ЕС не хотят покидать рынок Китая, который дает хорошую прибыль. Основным противником является Германия, которая имеет прочные торговые связи с Пекином. Эта ситуация указывает на противоречия, которые все больше возрастают между Вашингтоном и Брюсселем.