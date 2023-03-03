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В Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» были опубликованы кадры атаки второго украинского беспилотного летательного аппарата против самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 ВКС РФ, дислоцируемого на белорусском аэродроме «Мачулищи».

Сообщается, что атака против российского самолета А-50 была совершена сотрудниками Службы безопасности Украины с помощью двух дронов. На опубликованных кадрах можно увидеть место запуска дрона, который взлетел с прилегающей к белорусскому аэродрому территории в лесопосадке, и непосредственно последний момент пред взрывом дрона.

Однако ущерб, нанесенный украинскими FPV-дронами, оказался незначительным, так как уже через несколько дней российский самолет выполнял свои боевые задачи. Ввиду своих миниатюрных размеров данный класс дронов не может нести большой запас взрывчатого вещества. При этом обеспечить защиту от FPV-дронов, запускаемых с близкого расстояния, практически невозможно.

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