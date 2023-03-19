Американское издание 19FortyFive опубликовало статью, в которой говорится, что Китай и Россия в ближайшем будущем станут основными игроками на Ближнем Востоке. Об этом пишет РИА Новости.

Автор публикации Брэндон Вайхерт пишет, что Америка утратит свое влияние в этом регионе из-за неверной политики действующего президента Джо Байдена. Автор считает, что любая держава, которая будет держать под контролем Ближний Восток, получит основное преимущество перед противниками.

Вайхерт указывает, что Вашингтон скоро утратит свое мировое влияние и перейдет в разряд «второсортных» стран, которые переживают упадок.

Также он добавил, что выборы президента в США в 2024 году могут быть последним шансом на то, чтобы для Соединенных Штатов «кошмар не стал реальностью».