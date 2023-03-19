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Российский ударный беспилотник модели С-70Б «Охотник» является серьезной угрозой, так как может нести снаряды в специальных внутренних отсеках. Об этом пишет американский ресурс 19FortyFive.

Сообщается, что дрон может поступить на вооружение в армию РФ уже в 2024 году. Это устройство является опасной разработкой для Пентагона.

«Охотник» способен переносить во внутренних отсеках бомбы, а также ракеты класса «воздух-поверхность». Это дает возможность уменьшить радиолокационное обнаружение беспилотника.

19FortyFive пишет, что за счет того, что оружие находится внутри дрона, а не висит снаружи, БПЛА сможет атаковать скрыто.

Источник подчеркивает, даже небольшое количество дронов в российской армии станет реальной угрозой.

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