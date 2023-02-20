Депутат Государственной Думы Светлана Журова высказала свое мнение относительно целей визита Байдена на Украину. По словам парламентария, Джо Байден встретился с Владимиром Зеленским для обсуждения переговорного процесса с Россией.

Журова подчеркнула, что российские политики возлагают надежды на благоразумие американского президента, который даст понять Зеленскому о чрезвычайной важности мирного урегулирования конфликта, во избежание дальнейшей его эскалации.

Но есть и другой вариант причины визита американского лидера в украинскую столицу. Байден может увеличить финансовую и военную помощь киевскому режиму. Не исключено, что в ходе переговоров между Байденом и Зеленским будет затронут «крымский вопрос». Депутат также подчеркнула, что, в свою очередь, Киев будет добиваться разрешения Вашингтона на «удар по Крыму». Но на данный момент президент США еще не дал такового согласия.

Напомним, что Джо Байден утром 20 февраля прибыл с визитом в Киев для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.