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Украинский военный эксперт Олег Жданов в одной из социальных сетей написал, что российская армия поставила в зону проведения специальной военной операции экспериментальное вооружение, которое призвано уничтожать западные танки. В Сети ее уже назвали «истребителем Леопардов».

Жданов заявил, что всего в зону спецоперации было доставлено четыре роботизированные противотанковые платформы. По его словам, данный вид вооружения в Российской Федерации был произведен всего в нескольких экземплярах в лабораторных условиях. Жданов отметил, что пока серийное производство данной техники в России не налажено.

Как отметил украинский военный эксперт, российские инженеры установили на роботизированную самоходную платформу противотанковые ракетные комплексы, которые призваны находить современные западные танки и поражать их ракетами, в том числе и немецкие боевые машины «Leopard 2».

Напомним, что военный эксперт Константин Сивков выразил мнение о том, что натовская техника в руках солдат ВСУ станет легкой мишенью для российских военнослужащих в зоне СВО.

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