В ходе своего видеообращения в Телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на Донбассе является достаточно непростой. Он отметил, что идут невероятно ожесточенные бои.

Также украинский президент подчеркнул, что на участках линии фронта продолжаются наступательные действия со стороны российской армии. По его словам, сейчас Киев подготавливается к новым переговорам с представителями западных стран для предоставления еще большего количества оружия и более существенной международной поддержки.

Напомним, что Владимир Зеленский ранее заявил, что армия вооруженных сил Украины не станет оставлять город Артемовск (украинское название Бахмут). А советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк во время своего интервью испанскому изданию рассказал, что «Украина платит невероятно высокую цену за удержание Артемовска». На вопрос о количествах потерь он заявил, что точные цифры будут названы только после окончаний боевых действий.