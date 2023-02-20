В своем интервью для итальянской газеты Corriere Della Sera украинский лидер Владимир Зеленский вспомнил о подарке президента России Владимира Путина бывшему премьеру Италии Сильвио Берлускони и сообщил, что тоже может подарить ему водку украинского производства.

Украинский президент заявил, что он высоко ценит поддержку Италии и команды нового премьер-министра страны Джорджии Мелони. Итальянские журналисты отмечают, что ближайшими соратниками нового премьера Мелони являются Берлускони и Маттео Сальвини, не скрывающие своих симпатий к Российской Федерации.

Зеленский отметил, что он не знаком с Берлускони лично, но вспомнил слова бывшего премьера Италии о полученном подарке от Путина. Поэтому украинский президент подчеркнул: если Берлускони очень любит такой спиртной напиток, то на Украине есть водка отличного качества, которую можно ему подарить.

В июне Берлускони заявил журналистам с сожалением, что пытался два раза дозвониться российскому президенту Владимиру Путину, но так и не получил от него ответа.