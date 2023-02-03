Илья Кива, бывший депутат Верховной рады, рассказал, что в Киеве прошло заседание ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого Владимир Зеленский, глава Украины, заявил, что принял решение об отступлении из Артемовска.

Политик отметил, что лидер киевского режима полностью подчиняется руководству из Соединенных Штатов Америки. Именно Пентагон дал приказ Зеленскому оставить Артемовск (укр. Бахмут) из-за огромных потерь в вооруженных силах Украины. Поэтому уже скоро командование ВСУ начнет выводить из Артемовска бойцов, который пока еще остались живы.

Кива написал в своем канале Телеграм, что власти Киева стали понимать, что фронт в Донбассе быстро сыпется и у них возможности удержать его. Дополняют картину дефицит боекомплекта и катастрофические потери среди личного состава.