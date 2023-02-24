Как отмечается в Телеграм-канале украинского президента Владимира Зеленского, на утро 24 февраля наиболее сложная ситуация для вооруженных сил Украины складывается на восточном фронте театра боевых действий.

По его словам, именно на востоке страны складывается наиболее «болезненная» ситуация для украинской армии. Но, по мнению украинского президента, киевские власти и командование ВСУ делают все возможное, чтобы выстоять и выдержать натиск российских вооруженных сил. При этом, как следует из опубликованного сообщения, положение дел на южном фронте для украинской армии складывается «весьма опасно».

Как следует из сводки Министерства обороны Российской Федерации, 23 февраля на донецком направлении в результате наступательных действий подразделений российской армии ВСУ понесли потери в количестве 210-и человек личного состава, 6-и боевых бронемашин, 4-х автомобилей, 1-й РСЗО «Град» и 1-й буксируемой гаубицы Д-20.