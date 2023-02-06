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Украинская армия должна выстоять при обороне Артемовска (укр. название Бахмут), заявил глава страны Владимир Зеленский. Он уточнил, что у ВСУ нет другого варианта, пишет URA.RU.

Президент Украины отметил, что в Донецкой области сложилась тяжелая ситуация, идут кровопролитные бои. Но как бы сложно ни было, армия Украины должна выдержать, так как альтернатива попросту отсутствует.

Также он рассказал, что российские войска усиливают свое наступление в честь скорейшей годовщины спецоперации. 24 февраля будет год, как Россия начала СВО.

Сейчас самые активные боевые действия идут в Артемовске. Днем ранее Евгений Пригожин, владелец ЧВК «Вагнер» сообщил, что подразделения с его бойцами бьются с неприятелем в северных кварталах города.

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